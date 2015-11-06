Міноборони України і Пентагон розроблять "дорожню карту" співпраці

Про це повідомила начальник управління преси та комунікацій Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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Вона нагадала, що вчора на базі Міноборони України відбулися двосторонні українсько-американські консультації з питань оборони. За словами Оксани Гаврилюк, найближчим часом буде розроблена спільна "дорожня карта" 5-річного співробітництва між Міноборони України та Пентагоном.

Також вона повідомила, що США не будуть припиняти військово-технічну допомогу Україні. "Допомога, яка вже надавалася нашій державі від США у вигляді технічного забезпечення, а це бронеавтомобілі HMMWW (Хамві), прилади нічного бачення, бронежилети та інше, припинятися не буде", - зазначила вона.

За словами Оксани Гаврилюк, найближчим часом Збройні сили України отримають спеціальні системи контрбатарейної боротьби.