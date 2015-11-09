Захист звернеться до омбудсмена, якщо місцезнаходження Лукаш не вдасться встановити
Адвокати підготували скарги за ст. 206 - незаконне утримання під вартою.
Про це повідомив адвокат Лукаш Юрій Іващенко, передає "112 Україна".
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"Ми спробуємо встановити її місцезнаходження. Якщо ми вкотре зіткнемося з ситуацією, коли в цьому буде відмовлено, безумовно, вже підготовлені відповідні скарги в порядку ст. 206 - незаконне утримання під вартою. Ми будемо залучати уповноваженого з прав людини, оскільки очевидне неприкрите порушення конституційних прав людини, без законних підстав людина знаходиться під вартою", - повідомив Іващенко.
Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.
За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну, і була затримана в Києві. Датою її зникнення вказується 28 липня 2015 року.
Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував Лукаш із можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн.
Того ж дня колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що народний депутат Вадим Новинський вже вніс заставу за Лукаш, проте вона продовжує перебувати в СІЗО.