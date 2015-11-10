Штайнмайєр слідом за Лавровим заявив про неможливість виконати Мінські угоди до кінця року

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр на відкриття Берлінського форуму з міжнародної політики, повідомляють РИА Новости .

"Я не недооцінюю складності питань, які нам ще належить вирішити в Україні. Те, що нам вдалося в ході мінського процесу - це передусім локалізація конфлікту, в якій брали участь всі сторони конфлікту", - сказав він.

Німецький міністр зазначив, що рішення з української кризи неможливо було б досягти без мінського процесу, завершити який до кінця року не вдасться.

"У нас попереду багато спірних моментів, які потрібно подолати, щоб прийти, в кінцевому рахунку, до проведення в наступному році виборів, до відновлення прикордонного контролю українською владою, нам ще багато належить зробити, і цей факт, що ми ще не все зробили, викликає незадоволення. Інше питання полягає в тому, де б ми були сьогодні в українському конфлікті, якщо б мінського процесу не було. Однак, як я розумію зміст зовнішньої політики, санкції ніколи не мали на меті поставити партнерів, сторону конфлікта або противника на коліна", - пояснив Штайнмайєр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що виконання Мінських угод переноситься на 2016 рік.

У свою чергу українська сторона наполягає на тому, щоб мінські домовленості були реалізовані до кінця 2015 року.