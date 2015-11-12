До Верховної Ради прибув Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, на початку пленарного засідання голова ВР Володимир Гройсман повідомив, що сьогодні парламент розглядатиме ряд економічних ініціатив уряду.

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За його словами, крім того, сьогодні парламент має розглянути проект змін до трудового законодавства, яким передбачено недопущення дискримінації за сексуальною орієнтацією.

Яценюк додав, що також сьогодні ВР розглядатиме законопроект щодо ренти на газ та питання щодо звільнення суддів.