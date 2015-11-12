Клімкін: підтримка Євросоюзу для України недостатня

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, передає "ЄвроПравда". За його словами, Україна потребує більш практичної підтримки від ЄС для реструктуризації цілих галузей економіки.

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"Ми потребуємо політичної підтримки, а тим більше практичної підтримки. ЄС показує солідарність з Україною з допомогою санкцій, але його прихильності недостатньо", - сказав Павло Клімкін.

Як приклад, міністр нагадав про підтримку американців реформування ДАІ.

"Американці підтримали нас у реформуванні ДАІ. Раніше вона була символом корупції, беручи хабарі на кожному кроці".

"А сьогодні зміни такі, що люди роблять все можливе, щоб допомогти поліцейським. Зараз ЄС повинен допомогти нам таким же чином перебудувати інші інститути суспільного життя", - зазначив Павло Клімкін.