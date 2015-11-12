Парубій розповів, коли Рада може отримати висновок ЄС щодо антикорупційних законопроектів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

“Ми сьогодні фактично завершили ухвалення пакету усіх законів, які передбачалися Планом дій з отримання Україною безвізового режиму”, - сказав Парубій і додав, що це була надзвичайно важка робота.

З цього пакету законів він відзначив антикорупційні. Зокрема №3040 — про створення Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом, №2540а - закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні та №2541а — закон про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні”.

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“По багатьох із цих законів змушені були шукати компроміс, щоб об'єднати зал. Деякі з цих законів ми направили на експертизу до наших європейських колег. Зокрема, законопроект про агенцію, один, напевно, із найважливіших законопроектів, тому що він усуває корупційні схеми з управління корупційним майном”, - сказав перший віце-спікер.

Він зазначив, що парламент чекатиме від аналітиків ЄС детального аналізу цих документів, адже сьогодні вони були передані європейським партнерам.

“І якщо від них будуть застереження щодо тієї чи іншої норми цих законопроектів, ми будемо виносити їх в зал і будемо шляхом внесення поправок доголосовувати”, - сказав Парубій.

Він також зазначив, що на відповідь парламентарії очікують найближчими днями.

Парубій зауважив, що дуже багато правок до проектів законів вносилося з голосу, і буквально сьогодні до другої години ночі ці правки ще вичитувалися зі стенограми і були складені відповідні таблиці.

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Вже станом на сьогоднішній ранок таблиці щодо законопроектів №3040 і №2540-А були сформовані і передані усім закордонним експертам.

“Я думаю, протягом 3-4 днів ми вже зможемо отримати експертизу і зможемо вже чітко для себе визначити, чи є застереження до тих чи інших положень, які були внесені з голосу, чи є необхідність вносити поправки, чи ні”, - сказав Парубій.

Так, за його словами, на нараді з президентом було узгоджено, що у період часу між ухваленням законів та їх підписанням необхідно отримати європейську експертизу.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада перед голосуванням за закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні (№2540а) прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що низка статей доопрацьованого депутатами законопроекту не відповідає європейському законодавству.

"В тому випадку, якщо даний законопроект не буде відповідати європейському законодавству, а юридична експертиза саме на це вказує, то це стане передумовою того, що Україні не дадуть безвізовий режим", - сказав він.

Яценюк зазначив, що після голосування за законопроект необхідно отримати юридичний висновок Європейського Союзу.

Своєю чергою голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що якщо в законі не буде необхідний норм, то він буде переглянутий так, аби відповідав європейським директивам.