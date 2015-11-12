БПП вирішив підтримати Садового на виборах мера Львова

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" ухвалила рішення підтримати у другому турі виборів міського голови Львова голову партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрія Садового.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

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У документі зазначається, що рішення прийнято з метою «продовження консолідації проєвропейських демократичних політичних сил задля здійснення масштабних перетворень в країні, забезпечення стратегії децентралізації, організації ефективних відносин між громадами та центральною владою».

У «БПП «Солідарність» переконані, що об'єднання проєвропейських сил сприятиме сталому розвиткові міста Львів та створенню ефективних органів влади, які відповідатимуть очікуванням виборців.

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" закликає львів'ян прийти 15 листопада на виборчі дільниці і проголосувати за Садового.