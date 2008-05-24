Небезпечну вакцину від кору МОЗ навіть не перевіряв в Україні?

Проблемну вакцину проти кору і краснухи до України поставив Дитячий Фонд Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) на прохання Міністерства охорони здоров`я України.

Про це повідомляється в тижневику «Дзеркало тижня» №19 (698) від 24-30 травня.

Зокрема, у розпорядженні видання виявились листи першого заступника міністра охорони здоров`я, головного Державного санітарного лікаря України в 2007 році Сергія БЕРЕЖНОВА, адресовані представникові ЮНІСЕФ в Україні Джеремі ХАРТЛІ, які підтверджують роль Міністерства охорони здоров`я в прийнятті рішення про вибір вакцини.

Згідно з одним з листів, на початку квітня 2007 року МОЗ України поінформувало ЮНІСЕФ про необхідність закупівлі до 8 мільйонів доз комбінованої вакцини від кору і краснухи. «Якщо закуплена вакцина не буде зареєстрована в Україні, Міністерство охорони здоров`я України може оформити поставку вакцини як разової гуманітарної допомоги», — наголошується в документі.

Іншим листом у серпні 2007 року МОЗ повідомило ЮНІСЕФ, що «фахівці Центру імунобіологічних препаратів провели експертизу документів, необхідних для проведення кампанії вакциною проти кору і краснухи виробництва Serum Institute of India Ltd… і зробили висновок, що цю вакцину можна застосовувати для проведення кампанії додаткової імунізації проти кору і краснухи в Україні».

Згідно з документом, експертизу пройшли: сертифікат реєстрації в Індії, дозвіл на експорт вакцини, інструкція про її медичне застосування, а також інформація про надання протоколів контролю якості серій вакцин проти кору і краснухи.

У цьому ж листі МОЗ підтвердило «замовлення для проведення кампанії додаткової імунізації проти кору і краснухи через ЮНІСЕФ комбінованої вакцини проти кору і краснухи виробництва Індійського Інституту Сироваток».

Жодних документальних підтверджень того, що індійська вакцина пройшла лабораторні перевірки в Україні, досі не знайдено, наголошується в статті газети.

Крім того, як заявив в коментарі «Дзеркалу тижня» доктор біологічних наук, професор Олександр ВАСИЛЬЄВ, реальний лабораторний контроль іноземних вакцин в Україні практично відсутній. «За роки застосування вакцин, зокрема вакцин календаря щеплень, жодна з них не проходила лабораторного контролю якості під час реєстрації, як того вимагає законодавство. …Мільйони щеплень дітям України було зроблено вакцинами, які не проходили реєстраційного лабораторного контроль безпеки і якості», — відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи. За даними МОЗ, станом на 21 травня загальна кількість дітей, які перебувають у лікарнях з підозрою на поствакцинальні реакції, становить 46 людей, з яких 44 госпіталізовані в Донецькій області, по одному – в Луганській і Херсонській.

За даними лікарів, на сьогодні стан госпіталізованих задовільний.