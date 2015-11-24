У Вінниці СБУ знайшла бойовика ІДІЛ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ у Вінницькій області.

Співробітниками СБУ в ході проведених слідчих дій минулого тижня в будинку у іноземця, який тимчасово проживає у Вінниці і підозрюється в причетності до незаконного переправлення через державний кордон України членів терористичної організації «Ісламська держава», вилучено незареєстрований револьвер з набоями до нього, холодну зброю, паспорти громадян республік колишнього Радянського Союзу та значну кількість радіодеталей.

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Крім того, вилучених на жорстких дисках виявлено докладні інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і отруйних речовин.

Встановлено, що даний громадянин брав участь у військовому конфлікті в Сирії на боці бойовиків ІД і знаходиться в розшуку за підозрою в терористичній діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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