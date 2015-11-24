Турчинов попередив, що ЗСУ будуть діяти аналогічно до турецьких у разі порушення кордону літаками РФ

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов вважає, що сили турецьких ВВС та ППО діяли професійно і так, як повинні діяти відповідні підрозділи будь-якої цивілізованої країни, коли її суверенний простір порушують військові літаки іншої держави.

"Перш ніж відкрити вогонь, турецька сторона неодноразово попереджала Росію щодо неприпустимості порушення її повітряного простору військовими літаками збройних сил РФ. Перед завданням ураження було зроблено ще декілька попереджень, і тільки після того було атаковано російський літак", - сказав він.

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Турчинов додав, що турецькі військові виконали свій обов'язок із захисту повітряного простору своєї держави та безпеки своїх громадян.

На переконання Турчинова, у випадку порушення повітряного простору України військовими літаками, "українські військові повинні діяти аналогічно, захищаючи нашу країну від агресії з повітря".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.