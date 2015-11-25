Чубаров: Енергетична блокада Криму змусить розглядати деокупацію півострова на міжнародному рівні

Про це в ефірі телеканалу «ICTV» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров.

За його словами, енергетична блокада Криму змусить розглядати питання про деокупацію Криму на вищому міжнародному рівні.

«Якщо це якимось чином виявиться зараз неможливо, то необхідно розширити Мінську групу і там розглядати питання про повернення Криму», - сказав Чубаров.

Крім того, політик наголосив на важливості і можливої роботи місії ООН з прав людини на окупованому півострові, допоки він не повернеться до складу України.

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«На довготривалій зустрічі з дипломатами місії ООН, які спостерігають зараз в Україні за правами людини, ми обговорили можливість присутності постійної місії ООН в окупованому Криму. Це вирішувало б дуже багато питань до того часу, поки ми не повернемо Крим. Присутність місії ООН не надавала б можливості окупаційній владі в такий брутальний спосіб порушувати права людини», – зазначив Чубаров.

Він також додав, що Крим не може бути зовсім без енергопостачання, це не нормально.

«Але ми повинні все зробити для того, щоб енергопостачання України не зміцнювало окупантів. Щоб воно доходило до тих людей, про яких ми турбуємося», – наголосив голова Меджлісу.