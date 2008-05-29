Тимошенко зустрічає Ющенка в аеропорту

Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який прибув до Києва після завершення державного візиту до Канади, зустрічає в аеропорту “Бориспіль” прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент не хоче підписувати закон, що стосується наповнення дохідної частини державного бюджету («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»), і підкреслила, що має намір разом із міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ вранці зустріти в аеропорту В.ЮЩЕНКА і переконати його в необхідності підписати даний закон.