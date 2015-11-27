У "Народному фронті" заявляють, що програма субсидій від уряду успішно працює по всій країні

У держбюджеті 2016 року пропонується направити понад 45 млрд грн на виплату субсидій.

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час брифінгу у Верховній Раді разом з народними депутатами Олегом Медуницею і Тарасом Кремінем, як депутатами-мажоритарниками із різних регіонів України.

Максим Бурбак наголосив, що платіжки за листопад довели успішну роботу урядової програми з надання субсидій. Він навів приклади конкретних домогосподарств Чернівецької області, які оформили і вже отримують субсидії.

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"Для об’єктивності аналізу беремо і обласний центр, і Заставнівський район, який входить до мого мажоритарного округу. Чернівці: квартира по вулиці Хрещатинській, 71.6 кв. метрів: у минулому році розмір субсидій був 861 грн, у цьому – 3 141 грн. Село Дорошівці Заставнівсього району: минулого року розмір субсидії 6 грн. 14 коп., в цьому році – 3 301 грн", - зазначив Бурбак.

Він додав, що найбільший розмір субсидій у Заставнівському районі у 7 079 грн отримує одна сім’я, а субсидії від 5 тис. грн до 6 тис. грн отримують 20 сімей.

"Це цифри. І на підставі цих цифр ми можемо сказати, що урядова програма субсидій працює. Ми не дозволимо згорнути цю програму. Уряд зробив все, щоб завершити реформу газового ринку. Це те, що вимагають наші європейські партнери, щоб ринок газу в Україні не був проданий олігархам, а нарешті став прозорий", - наголосив Максим Бурбак.

У свою чергу член фракції "Народний фронт", представник Миколаївської області Тарас Кремінь так само підтвердив наявність успішних результатів урядової кампанії з надання субсидій в південному регіоні.

"Фактично кожного тижня я отримую відповідні матеріали від департаментів соціального захисту населення Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, де ця статистика просто вражає. Шаленими темпами збільшується кількість людей, які подають заяви на отримання субсидій і автоматично їх отримують", - наголосив народний депутат.

За його словами, на Миколаївщині у порівнянні з минулим роком за цей же період у сім разів збільшено кількість людей, які отримали субсидії. "Крім того, близько 120 тисяч сімей вже сьогодні використовують такі можливості для вирішення своїх домашніх питань", - додав він.

Депутат "Народного фронту" Олег Медуниця, який представляє Сумщину, підкреслив, що політика Уряду щодо тарифів була правильна, попри критику.

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"Ми уникнули значної кількості витрат у видатковій частині бюджету у вигляді дотацій "Нафтогазу", вугільній галузі, закладання цих коштів в різницях для теплокомуненерго. Натомість адресно ми дали майже кожній другій родині житлового-комунальні субсидії", - повідомив на брифінгу член Комітету з питань бюджету.

За його словами, якщо до початку опалювального сезону одне господарство на Сумщині могло отримати субсидію 370 грн, то зараз завдяки роботі Уряду автоматично отримує 1 500 грн.