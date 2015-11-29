"Поринув у глибокий стан алкогольного сп'яніння": Знайшовся зниклий член Красноармійської ТВК
Співробітники поліції встановили місцеперебування зниклого сьогодні представника Красноармійського тервиборчкому Ярослава Калетника.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Головного управління Нацполіції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Член Красноармійської ТВК Ярослав Калетник, який таємничо зник, знайшовся. Вчора і сьогодні він не з'являвся на засідання, телефон не відповідав, за повідомленнями інших членів ТВК, ніхто не знав про місце його перебування.
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Сьогодні співробітники Красноармійської поліції його знайшли. Причина банальна – посварився з дружиною і поринув у глибокий стан алкогольного сп'яніння. На даний момент у будівлі поліції дає інтерв'ю журналістам", - написав Аброськін.
Він відзначив, що, за словами Калетніка, "у всьому винна дружина".
"Найближчим часом знайдений член ТВК визначиться, чи буде він у змозі брати участь у вечірньому засіданні комісії... чи піде миритися з дружиною. Вибори пройдуть, а сім'я залишиться", - відзначив Аброськін.
Як повідомлялося, сьогодні в Маріуполі та Красноармійську відбуваються вибори депутатів міських рад і мерів.
Вранці голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що в Красноармійську зник член виборчої комісії.