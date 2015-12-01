Порошенко сьогодні представить антикорупційного прокурора

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, церемонія представлення розпочнеться о 15.00 у приміщенні Генеральної прокуратури України.

Читайте такожКерівником Антикорупційної прокуратури призначено Холодницького

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада Віктор Шокін призначив Назара Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Назар Холодницький (1985 року народження) - закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка, магістр права. У 2006 році розпочав трудову діяльність в органах прокуратури Київської області на посадах помічника, старшого помічника та старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району.

З березня по грудень 2014 р. обіймав посаду старшого помічника першого заступника генерального прокурора України. З 22 грудня 2014 року був першим заступником прокурора Автономної республіки Крим, яку після окупації Російською Федерацією передислоковано до Києва.