Після київських виборів НУ-НС може зникнути з політичного життя

Результати київських виборів засвідчили можливість “дискваліфікації” блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з політичного життя країни.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз надав соціолог компанії Research & Branding Group Євген КОПАТЬКО під час презентації результатів опитування громадської думки населення України з актуальних питань соціально-політичного життя країни.

Зокрема, за словами експерта, попередні результати виборів у Києві призвели до нового розподілу політичних сил – поки що у столиці. Але якщо припустити перенесення їхніх результатів на національний рівень, що може стати на парламентських виборах, тоді така політична сила, як НУ-НС буде “дискваліфікована” з політичного життя країни.

Говорячи по політичне майбутнє інших партій і блоків, експерт зазначив, що найбільшим рівнем підтримки на сьгодні користуються Партія регіонів і БЮТ. Партія регіонів найбільш популярна на південному сході країни – 42%, а БЮТ - на заході і у центрі – 42% і 30%, відповідно.

Як підсумував Є.КОПАТЬКО, у випадку проведення парламентських виборів у найближчу неділю, виборчий бар’єр гарантовано подолали би Партія регіонів і БЮТ.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю у 24 областях України і АР Крим. Було опитано 2000 респондентів, що представляли доросле населення країни. Очікувана середня похибка складає 2,2%.