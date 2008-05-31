Шуфрич і Гелетей не дали українцям насолодитися видовищем

11:29, 31 травня 2008
Політика
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Начальник ДО стане навчати політика?

Анонсований двобій між народним депутатом від Партії регіонів Нестором Шуфричем та керівником Управління держохорони Валерієм Гелетеєм не відбувся.

Як повідомив журналістам сам Гелетей у суботу, вони домовилися не битися.

Гелетей також додав, що запросив Шуфрича на дружнє тренування в Управлінні державної охорони.

Українська правда

 

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