Шуфрич і Гелетей не дали українцям насолодитися видовищем
11:29, 31 травня 2008Політика
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Начальник ДО стане навчати політика?
Анонсований двобій між народним депутатом від Партії регіонів Нестором Шуфричем та керівником Управління держохорони Валерієм Гелетеєм не відбувся.
Як повідомив журналістам сам Гелетей у суботу, вони домовилися не битися.
Гелетей також додав, що запросив Шуфрича на дружнє тренування в Управлінні державної охорони.
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