Балога каже, що не конфліктує з НУ-НС та не боїться відставки

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що його відносини з блоком “Наша Україна – Народна самооборона” не є конфліктними і не боїться відставки з посади.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу "Кореспондент".

"Ніякого протистояння немає, хоча дехто намагається представити мої відносини з НУ-НС як конфлікт. Поки Президент залишається почесним главою "Нашої України", я як член його команди буду працювати на конструктив", - сказав В.БАЛОГА.

Говорячи про своє перебування на посаді, В.БАЛОГА сказав: "Відставки я боюся найменше. Рішення за Президентом. Якщо він вирішить, що на Банковій потрібна інша людина, я виконаю його рішення".