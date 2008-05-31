Колесніков зберіг свою посаду

Народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ переобраний головою Донецького обласного відділення Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів. У президії конференції засідали голова Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, народний депутат Володимир РИБАК, Б.КОЛЕСНІКОВ, а також голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

На конференції було заслухано звіт обласної організації Партії регіонів і, окрім голови, обрано контрольну комісію обласної парторганізації.

Р.БОГАТИРЬОВА і В.РИБАК високо оцінили роботу Б.КОЛЕСНІКОВА на посаді і запропонували переобрати його знову.

Інших пропозицій серед всіх виступаючих не прозвучало, тому делегати обласної конференції одностайно підтримали цю пропозицію і переобрали Б.КОЛЕСНІКОВА.