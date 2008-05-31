Колесніков порівняв Луценка з отцем Федором після 12-го стільця

Народний депутат від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ пов`язує звинувачення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на свою адресу з приводу організації розвалу демократичної коаліції лише з особливим психологічним станом міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку після XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

«Щоб зрозуміти психологічний стан Юрія Віталійовича після виборів до Київради, потрібно взяти «12 стільців» відкрити передостанній розділ з отцем Федором після розкриття 12 стільця. Ось такий стан Юрія Віталійовича», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ спростував звинувачення Ю.ЛУЦЕНКА про те, що нібито перебуває у змові з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.

«І взагалі, що таке змова? Якщо Юрій Віталійович має на увазі збанкрутілу демократичну коаліцію, її розпад, створення нової, то це процеси парламентські, а не змовницькі», - зазначив народний депутат.

«А то, що деякі міністри влаштували змову проти власного народу, використавши бюджетні кошти в особистих цілях - це дійсно змова», - заявив депутат.

Відповідаючи на питання журналіста, чи не шкодує він, що недавно в Донецьку тиснув руку Ю.ЛУЦЕНКУ, Б.КОЛЕСНІКОВ заявив: «Це не я йому тиснув руку, це він мені тиснув руку».

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 27 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в державі відбувається політичний переворот, спрямований на повернення “кучмізму”.

Ю.ЛУЦЕНКО звинуватив главу Секретаріату Президента В.БАЛОГУ і одного з лідерів Партії регіонів Б.КОЛЕСНІКОВА у змові, спрямованій на розвал демократичної коаліції, створення так званої “широкої коаліції” і повернення держави в “замовні часи кучмізму”.

Процеси, що відбуваються, Ю.ЛУЦЕНКО назвав “державним” і “політичним” переворотом, а також назвав “абсолютно очевидним” факт підтримки Президентом В.ЮЩЕНКОМ зазначеного “плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА”.

*** На виборах до Київради 25 травня блок “Наша Україна – Народна самооборона”, список якого очолював Ю.ЛУЦЕНКО, не подолав трипроцентного прохідного бар`єру.