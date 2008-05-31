Колесніков не дав донецькому відділенню ПР жодного з олігархів

Голова Донецького обласного відділення Партії регіонів, заступник керівника партії Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що в Партії регіонів немає олігархів, є бізнесмени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

«У Партії регіонів немає олігархів, є бізнесмени», - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ у відповідь на репліку голови Краснорамійської районної організації партії Надії МАСЛО, яка у своєму виступі попросила прикріпити до їх районної організації «когось з олігархів».

За словами Н.МАСЛО, сьогодні від депутатів Донецької облради до Червоноармійської районної організації Партії регіонів прикріплено лише одного бізнесмена, але «хотілося б закріпити ще когось».