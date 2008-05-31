Ющенко дав орден Зленку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Надзвичайного і Повноважного Посла, міністра закордонних справ України у 1990-1994 та 2000-2003 роках Анатолія ЗЛЕНКА.

Текст Указу від 30 травня обнародуваний сьогодні на офіційному сайті глави держави.

У документі зазначається, що А.ЗЛЕНКА нагороджено “за значний особистий внесок у становлення та розвиток української дипломатичної служби, піднесення авторитету України на міжнародній арені”.

Довідка УНІАН. 2 червня А.ЗЛЕНКО відзначатиме 70-річчя.