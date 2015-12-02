У Вільнюсі почалася зустріч Порошенка і Грібаускайте (фото)

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter.

«Почалися переговори Порошенко і Грібаускайте», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України відбув з візитом до Литви. У рамках візиту Порошенко планує зустрітися з прем'єр-міністром Литви Альгірдасом Буткявічюсом.

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Планується, що Порошенко і Грібаускайте відкриють українсько-литовський бізнес-форум.

Крім того, Порошенко та Грібаускайте візьмуть участь у Восьмому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки, після якого заплановано підписання двосторонніх міждержавних документів. За результатами двосторонньої зустрічі та засідання Ради президентів лідери України та Литви проведуть спільну прес-конференцію.

Також глава Української держави проведе зустріч із головою Сейму Литовської Республіки Лоретою Граужинєнє і з представниками української громади та відвідає пам’ятник Тарасові Шевченку у Вільнюсі.

Заплановано інтерв’ю Порошенка провідному литовському телеканалу LNK, інформує прес-служба президента.