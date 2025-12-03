Археологи встановили, що у деяких мавп також були цуценята і кошенята.

Учені з'ясували, що римські воєначальники дуже любили заводити домашніх улюбленців і, схоже, особливо віддавали перевагу мавпам.

Зокрема, ці стародавні воїни обожнювали індійських макак, з якими поводилися майже як із дітьми, навіть дарували їм своїх улюбленців і ховали разом із багатим похоронним інвентарем, пише Iflscience.

Такого висновку дійшли автори нового дослідження, які виявили останки 30 цих приматів на цвинтарі домашніх тварин у порту Береніка на узбережжі Червоного моря.

Зазначається, що всі рештки мавп, датовані I і II століттями н.е., жили в той час, коли Береніка була заселена римською елітою. Більшість останків було знайдено поруч з артефактами, що свідчать про приналежність цих тварин офіцерам.

Таким чином, вони являють собою перших домашніх тварин, що існували в римській культурі, яких завезли з інших країн.

Судячи з їхніх поховань, макаки користувалися великою любов'ю своїх власників. Наприклад, скелет, датований початком I століття н. е., було виявлено разом з рештками поросяти, а також парою великих морських раковин, плетеним кошиком і "незвично складеним шматком тканини, що нагадує ганчір'яну ляльку".

За словами дослідників, "порося, черепашки, ганчір'яна лялька і кошик з її вмістом, безсумнівно, "належали" макаці".

Зазначається, що ще одна мавпа була похована разом із цуценям і кошеням, а в іншому похованні був "надгробний камінь, як у людській могилі".

Автори дослідження припускають, що предмети, знайдені в цих похованнях, імовірно, були найціннішими прижиттєвими речами мавп і, можливо, їх поклали до гробниці, щоб допомогти тваринам перейти до потойбічного життя.

Однак, як встановили вчені, незважаючи на захоплення, римські власники мавп явно зазнавали труднощів із забезпеченням своїх екзотичних улюбленців, багато з яких демонстрували ознаки недоїдання. Проте, для цих стародавніх воєначальників наявність мавпи давала низку соціальних переваг і слугувала "виразним маркером високого становища в суспільстві".

"Людина з індійською макакою на повідку купалася в променях слави, будучи визнаним дослідником екзотичних земель, людиною з винятковим досвідом і зв'язками", - ідеться в заяві вчених.

