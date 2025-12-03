Наразі оновлення, що зменшило вагу, перебуває в беті, але скоро добереться до гравців.

Команда розробників Helldivers 2 відзвітувала про те, що їхня громіздка ПК-версія скинула зайву "вагу". Допомогла в цьому студія Nixxes, завдяки якій весь процес пройшов набагато швидше, ніж очікували самі розробники.

Спочатку гра на ПК роздувалася до непристойних 154 ГБ, причому, як виявилося, Arrowhead просто тримала купу дубльованих файлів, щоб проект стабільно працював у гравців з HDD. На консолях такої необхідності не було, тому розрив у розмірі був величезним.

Тепер ситуація радикально змінилася, свіжа збірка важить всього 23 ГБ, що на 85% менше. При цьому завантаження місій майже не постраждали. Розробники визнають, що їхні початкові прогнози щодо можливих затримок між гравцями ґрунтувалися скоріше на загальній статистиці в індустрії, ніж на реальній поведінці Helldivers 2. У підсумку навіть на найповільнішій конфігурації в лобі різниця склала всього кілька секунд.

Поки що "схудла" версія доступна тільки в беті Steam. Якщо тест пройде без сюрпризів, то її отримають усі користувачі.

Раніше ми розповідали, що творець Helldivers 2 хоче повернутися до серії Magicka, але боїться. Йохан Пілестедт зробив Magicka разом із групою друзів ще коли був студентом.

