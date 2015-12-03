Турчинов: Україна на початку 2000-х років віддала РФ за безцінь стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

Секретар РНБО наголосив, що впродовж десятків років системно знищувалася протиповітряна оборона України.

"Ми у 1992 році, якщо я не помиляюсь, мали 111 військових аеродромів. Зараз у нас залишилося тільки 28", - заявив Турчинов.

Він додав, що системно Україну роззброювали, порушуючи, у першу чергу, єдину систему ППО.

"Кількість винищувачів зменшилася у 10 разів", - сказав Турчинов.

Очільник РНБО заявив, що "підписували, наприклад рішення щодо зняття з бойового чергування комплексів С-300 або "Бук" не тільки міністри в уряді Януковича, але і ті, які себе називали представниками демократичних сил".

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На його переконання, відновлення потенціалу повітряних сил і протиповітряної оборони буде одним із головних пріоритетів у 2016 році.

Турчинов додав, що "Україна також мала стратегічні бомбардувальники, які віддали за безцінь ще на початку 2000-х років Російській Федерації, списуючи штучні газові борги тощо".

Як зазначив секретар РНБО, що "разом з цими літаками віддали біля півтисячі крилатих ракет Х-55... Саме тих ракет, якими Росія атакує сьогодні Сирію".

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Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначає, що Україна вивчає застосування Росією бойової авіації в Сирії, щоб бути готовою до захисту держави в повітрі.