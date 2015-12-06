Порошенко анонсував засідання Стратегічної ради на рівні президентів України і Туреччини

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. За його словами, на полях кліматичної конференції в Парижі під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом особлива увага приділялася анексованому Криму.

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Також він додав, що «готується наша двостороння комісія, готується засідання стратегічної ради на рівні президентів».

«Це відбудеться в першому кварталі наступного року. Не тому, що ми хочемо її відтягнути. А навпаки, ми хочемо, щоб це була предметна, практична розмова. Вона стосується співпраці у галузі енергетики, машинобудування. Ми говоримо про використання транзитних можливостей обох країн, в тому числі із залученням наших партнерів», - зазначив глава держави.

Також президент підкреслив, що під час зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом в Парижі були обговорені безпекові питання, зокрема, і обмін розвідувальними даними.