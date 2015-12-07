Попри зменшення обстрілів з боку бойовиків, війна на Донбасі продовжується - Порошенко
16:21, 07 грудня 2015Політика
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Попри зменшення обстрілів з боку бойовиків, війна на Донбасі продовжується.
Війна на Донбасі продовжується, заявив президент / Фото УНИАН
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.
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«Сьогодні ми маємо суттєве зменшення обстрілів, немає обстрілів з артилерії, майже немає обстрілів з систем залпового вогню, але війна продовжується», - заявив глава держави.
«В умовах, коли Росія постійно порушує режим припинення вогню, ми обговорювали, які мають бути наші подальші дії, щоб забезпечити повну імплементацію Мінських угод з боку РФ та підтримуваних нею бойовиків», - наголосив Порошенко.
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