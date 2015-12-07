Попри зменшення обстрілів з боку бойовиків, війна на Донбасі продовжується - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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«Сьогодні ми маємо суттєве зменшення обстрілів, немає обстрілів з артилерії, майже немає обстрілів з систем залпового вогню, але війна продовжується», - заявив глава держави.