Шульц: Євросоюз стоїть перед загрозою розпаду

Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц в інтерв'ю Die Welt.

"Ми не можемо з упевненістю сказати, що ЄС як і раніше буде існувати в такому вигляді через 10 років. Якщо ми хочемо цього, то ми повинні боротися", - сказав Шульц.

За словами президента Європарламенту, ЄС не є безальтернативним, а курс на інтеграцію може бути повернутий назад, передає Європейська правда.

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"Альтернативою є Європа націоналізму, меж та стін", - зазначив він.

"Це буде мати катастрофічні наслідки, тому що така Європа неодноразово вела наш континент до катастрофи", - додав Шульц.

Нагадаємо, раніше Шульц заявив, що міграційна криза може призвести до "глибокого розколу" ЄС.