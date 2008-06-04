Тимошенко: я прагну називати речі своїми іменами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір пильно стежити за роботою Конституційного Суду у зв`язку з призначенням нових суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала прогнозувати, як робота нових суддів зможе позначитися на роботі КС в цілому. «Сьогодні тільки призначені судді КС, і ми просто побачимо найближчим часом якість їхньої роботи. Я не можу прогнозувати, як це буде. Але кожне рішення, яке прийматиметься, якщо воно буде неправосудним, ви одержите мої коментарі. Ви знаєте, що я прагну називати речі своїми іменами в політиці», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня, у Верховній Раді Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрій НІКІТІН, Юрій БАУЛІН склали присягу суддів Конституційного Суду. Вони були призначені на ці посади Президентом України.