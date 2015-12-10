Порошенко привітав українців з Міжнародним днем прав людини

11:40, 10 грудня 2015
Політика
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Порошенко нагадав, що головний принцип поваги до людини, її фундаментальних прав закладено у перших рядках Загальної декларації прав людини 1948 року.

Порошенко / Фото УНИАН

Виклики, з якими Україні довелося зіткнутися останнім часом, засвідчили незворотне прагнення українського суспільства до побудови європейської та демократичної країни.

Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка до українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини.

«Сьогодні ми разом з усім світом відзначаємо Міжнародний день прав людини, який було засновано 65 років тому Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй», - зазначається у зверненні.

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Порошенко нагадав, що головний принцип поваги до людини, її фундаментальних прав закладено у перших рядках Загальної декларації прав людини 1948 року: «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах».

«Ми пишаємося тим вагомим внеском, який зробив український народ у становлення прогресивних уявлень про права людини. Наша багатовікова історія є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свободу і створення власної незалежної держави», - підкреслив президент.

За його словами, виклики, з якими Україні довелося зіткнутися останнім часом, засвідчили незворотне прагнення нашого суспільства до побудови європейської та демократичної країни, у якій гарантується та забезпечується право на гідне життя. Водночас питання прав людини нині особливо актуальне та набуло нових відтінків, відзначив Порошенко.

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