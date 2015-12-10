Італія не блокує продовження санкцій проти РФ - посол

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

Коментуючи інформацію, що Італія нібито виступає проти продовження санкцій стосовно Росії, чинність яких закінчується 31 січня 2016 року, посол сказав, що "ця інформація не заснована на дійсності".

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"Італія хоче обговорити питання на політичному рівні, а не на технічному, але це не пов'язано із змістом суті питання", - наголосив Романо.

Дипломат зауважив: "Позиція Італії доволі зрозумілою була, є і буде. Тобто, коли треба було прийняти санції, ми їх здійснили дуже вірно і з серйозними результатами".

При цьому він додав, що, можливо, не всі країни Європейського Союзу так дотримувалися цієї політики, як це зробила Італія.

Говорячи про подальші кроки, Романо заявив: "На рахунок майбутнього, то подивимося. Ми знаємо, що будуть ще моменти, дискусії, перевірки, як здійснюються Мінські домовленості, але щодо наступного тижня - нічого неочікуваного не буде".

На уточнююче питання з приводу того, що якщо Мінські угоди не будуть до кінця року виконані, російські війська не будуть відведені, а Україні не буде повернуто контроль над кордоном, Романо відповів: "Позиція Італії не відрізняється від усіх країн, які вважають, що Мінські домовленності - це єдиний інструмент для того, щоб вирішити мирно та дипломатичним шляхом це питання".

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що на початку цього тижня під час наради постійних послів країн-членів Євросоюзу (COREPER) Італія порушила єдність ЄС у питанні продовження санкцій проти Росії та почала вимагати, аби це питання було обговорене наступного тижня, тобто 17-18 грудня - на саміті ЄС у Брюсселі.