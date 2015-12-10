Смерть бійця "Альфи" під час спецоперації: Порошенко доручив надати допомогу родині загиблого

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко висловив співчуття родині Кузьменка, який, «пройшовши війну, був убитий під час спецоперації у мирному Києві».

Він також повідомив, що найближчим часом буде внесено подання щодо нагородження Кузьменка.

За словами Порошенка, він «доручив надати родині загиблого, в якого залишилося двоє неповнолітніх дітей, матеріальну допомогу».

Читайте такожВбитий під час спецоперації "Альфи" в Києві виявився ватажком диверсантів

Як повідомляв УНІАН, у Києві пізно ввечері 9 грудня унаслідок проведеної СБУ спецоперації була ліквідована диверсійно-розвідувальна група, що діяла в ряді міст України, зокрема в столиці. Один із членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфа», і був вбитий. Пізніше один поранений боєць «Альфи» помер.