УКРОП підтримає повторні вибори у Кривому Розі в березні – нардеп

Про це в коментарі журналістам у парламенті заявив член політради партії УКРОП, народний депутат Тарас Батенко.

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«Щоб ситуація не зайшла в глухий кут і не відбулося протистояння, ми підтримаємо постанову про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу на 27 березня. Всі головні учасники коаліції до цього готові. Але чомусь БПП не делегувала свого представника до робочої групи з напрацювання проекту постанови. Якщо це питання швидко відпрацюють і цю постанову внесуть у сесійну залу, вже сьогодні ми могли б її розглянути», – заявив нардеп Батенко.

За його словами, наразі не йдеться про підтримку УКРОПом на виборах мера Кривого Рогу представника «Самопомочі» Юрія Милобога. «Позиція «Самопомочі» не завжди рівна щодо підтримки патріотичних сил у Центрально-Східній Україні. Я вважаю, що перемога представника демократичних сил у Кривому Розі могла б вирівняти цю позицію «Самопомочі», щоб ми могли разом співпрацювати в багатьох радах, зокрема й на рідній мені Львівщині та на сході України», – підсумував Тарас Батенко.

Нагадаємо, раніше парламентська ТСК затвердила звіт про порушення у другому турі виборів мера Кривого Рогу. У своєму рішенні комісія визнала неможливим встановлення результатів виборів мера та рекомендувала парламенту призначити нові вибори, затвердивши новий склад Центральної виборчої комісії, та звернутися до правоохоронних органів з вимогою покарати відповідальних за фальсифікації.

Згідно з даними ТВК Кривого Рогу, міським головою 15 листопада був обраний представник «Опозиційного блоку», чинний міський голова Юрій Вілкул, який отримав 89 209 голосів виборців. Його суперник, представник «Самопомочі» Юрій Милобог отримав 88 457 голосів.