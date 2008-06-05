Портнов зняв свою кандидатуру на посаду голови ФДМУ
10:24, 05 червня 2008Політика
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|Андрій Портнов
Про це повідомив в інтерв`ю УНІАН лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він зазначив, що це було зроблено А.ПОРТНОВИМ у зв’язку з розумінням ситуації, яка склалася навколо даного питання.
І.КИРИЛЕНКО наголосив, що поки що фракція не визначилася з кандидатурою, «оскільки ми іншої кандидатури, ніж А.ПОРТНОВ, не розглядали».
Між тим він підкреслив, що сьогодні фракція БЮТ наполягатиме на розгляді питання щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.
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