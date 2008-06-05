Народний депутат БЮТ, призначений урядом виконувачем обов`язків голови Фонду держмайна, Андрій ПОРТНОВ зняв свою кандидатуру на посаду голови ФДМУ.

Про це повідомив в інтерв`ю УНІАН лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що це було зроблено А.ПОРТНОВИМ у зв’язку з розумінням ситуації, яка склалася навколо даного питання.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що поки що фракція не визначилася з кандидатурою, «оскільки ми іншої кандидатури, ніж А.ПОРТНОВ, не розглядали».

Між тим він підкреслив, що сьогодні фракція БЮТ наполягатиме на розгляді питання щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.