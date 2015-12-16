Реформи стануть запорукою перемоги над агресором - заява Порошенка, Яценюка, Гройсмана

Про це йдеться у спільній заяві президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, розміщеній на урядовому порталі та президентському сайті.

"Ми пройшли складний шлях до виконання Україною всіх вимог для скасування безвізового режиму з державами ЄС. З 1 січня наступного року між Україною та Європейським Союзом запрацює режим поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі. Це стало можливим лише завдяки злагодженій роботі Президента, Верховної Ради та Уряду. Досягнення української влади визнають наші західні партнери та підтримують реалізацію розпочатих реформ. Сьогодні надважливо не зупинятися на половині дороги, адже нам належить пройти весь шлях до Українського успіху. Такі важливі для держави реформи стануть запорукою нашої перемоги над агресором і слугуватимуть підставою для якнайшвидшого членства України у Європейському Союзі і НАТО. Свідомі того, що будь-які зволікання з якісним перезавантаженням держави гратимуть на руку зовнішньому ворогу", - йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що за рік, що минає, "спільними зусиллями президента, Верховної Ради та уряду вдалося зупинити наступ агресора, відроджені Збройні Сили України отримали належне фінансування з державного бюджету".

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"Створена міжнародна коаліція на підтримку України. У складних перемовинах із міжнародними партнерами було досягнуто домовленостей про реструктуризацію зовнішнього боргу нашої держави. В останньому кварталі поточного року в умовах війни і втрати значної частини промислового потенціалу українська економіка продемонструвала перші ознаки зростання. Вперше з 1991 року Україні вдалось позбутися енергетичного шантажу Росії. Децентралізація стала реальною зміною системи влади, яку виборював Майдан. Відбувається структурна реформа енергетичного сектору держави. Започатковані системні перетворення у напрямі антикорупційної політики", - зазначається у спільній заяві Порошенка, Яценюка та Гройсмана.