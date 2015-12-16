Порошенко сподівається на схвалення лібералізації візового режиму, незважаючи на масову міграцію в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

За його словами Україна зробила значний прогрес в боротьбі з корупцією. Порошенко впевнений, що Україна продемонструвала прогрес щодо виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Читайте такожТуск відзначив прогрес України щодо візової лібералізації, що "повинно дозволити швидкий перехід до безвізового режиму"

«Я впевнений, що країни ЄС схвалять лібералізацію візового режиму, навіть враховуючи спекуляції на темі масової міграції в ЄС», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що у разі виконання Україною зобов'язань у сфері впровадження безвізового режиму з ЄС, Європейська Комісія виконає свої зобов'язання - прийме відповідні рекомендації.