Турчинов: за Vanco та РосУкрЕнерго стоїть один чиновник

Один із високопоставлених чиновників, який зараз захищає компанію Vanco Prykerchenska, свого часу захищав «РосУкрЕнерго».

Про це заявив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Історія начебто повторюється. Можу сказати, що в мене був конфлікт з одним високопоставленим чиновником, який нині активно намагається захищати офшорку Vanco Prykerchenska, а свого часу захищав «РосУкрЕнерго», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Росукренерго» ми прибрали з внутрішнього ринку як паразитуючого енергетичного посередника. Зараз у тих же людей нова ідея, новий заробіток - офшорна компанія Vanco Prykerchenska», - підкреслив він.

Відзначивши, що «на превеликий жаль, багато хто не робить висновків з уроків, із власної історії», віце-прем’єр запевнив, що уряд має намір «захищати національні інтереси доти, доки це буде можливо».

Як повідомлялося, 29 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про причетність бізнесмена Дмитра ФІРТАША до компанії Vanco Prykerchenska Ltd. (Віргінські острови).

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почало міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України О.ТУРЧИНОВ наголосив, що уряд не має наміру міняти позицію щодо компанії Vanсо.

У свою чергу Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його відмінити.

21 травня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

30 травня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на засіданні ухвалила рішення про необхідність відміни постанову Кабінету Міністрів про розрив угоди з Vanco.

За словами секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, «на сьогодні доведено, що компанія Vanco на законних підставах ввійшла в процедури конкурсу і виграла його на тих умовах, які запропонував уряд в 2005 році. Було складено необхідні документи з урядом і компанія готова виконувати свої зобов`язання. Зараз м`яч на полі Кабміну і він повинен виконувати ці рішення».

Group DF - це приватна міжнародна група компаній, інтереси і активи якої зосереджені в таких галузях, як енергетика, хімічна промисловість, енергетична інфраструктура і нерухомість.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією відомого українського бізнесмена Д.ФІРТАША.

Серед компаній, контрольованих Group DF, ключову роль виконують такі компанії: Centragas, яка, у свою чергу, володіє 50% акцій швейцарської газорозподільної і газоторгової компанії "РосУкрЕнерго"; EMFESZ, угорська газоторгова компанія і постачальник енергетичних послуг; Австрійська компанія Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфрастуктури; OSTCHEM Holding, який об`єднує групу хімічних підприємств у Східній і Центральній Європі, які виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану і кальциновану соду.