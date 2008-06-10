Ющенко бачить, як Україна знову стає житницею Європи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті міжнародної аграрної виставки «АГРО-2008», яка проходить у Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО загалом високо оцінив виставку.

Він відзначив, що подібні заходи, які щороку проводяться в Україні, привертають дедалі більше уваги, в тому числі міжнародної. «Сьогодні ми є свідками того, коли десятки країн і не з одного континенту присутні на цій виставці», - сказав Президент, назвавши це свідченням відновлення сильних позицій України на світовому продовольчому ринку. (В «АГРО-2008» беруть участь понад 2,5 тисячі учасників з України та з-за кордону).

«Сьогодні ми бачимо, як аграрна Україна, про яку споконвічно знав світ як про житницю Європи, повертає свої права на цьому ринку», - сказав Президент.

Коментуючи окремі кроки уряду у сфері АПК, зокрема щодо обмеження експорту певних видів сільгосппродукції, В.ЮЩЕНКО висловився проти таких заходів. «До цієї політики у мене завжди буде негативне ставлення», - сказав він, підкресливши, що використовуватиме весь обсяг своїх повноважень для призупинення подібних рішень. Глава держави також висловився проти безмитного ввезення в Україну м`яса, оскільки, на його переконання, це завдасть значної шкоди українському виробникові. «Це є непродумана політика. Вона на роки відкидає українського виробника», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави відзначив позитивну зовнішню кон`юнктуру на світовому продовольчому ринку, якою має скористатися український сільгоспвиробник. «У сфері сільськогосподарського виробництва ми маємо унікальну економічну можливість підняти рентабельність і ефективність», - сказав він, зробивши акцент на тому, що цією ситуацією потрібно скористатися найбільш правильно.

Звертаючись до українського селянства, Президент закликав усіляко підтримати аграрні реформи, що відбуваються у країні.