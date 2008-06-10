Турчинов озвучив головну версію вибуху в Єнакієвому

Вибух газу метану і вугільного пилу – це головна версія причини аварії на єнакіївській шахті ім. К.Маркса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр України, керівник державної комісії зі з`ясування причин аварії цій шахті Олександр ТУРЧИНОВ.

«Головна версія – це вибух метану і вугільно-пилової суміші», – сказав він.

«Вибух метану стався в центральній частині шахтного стовбура внаслідок того, що на рівні 1 тис. метрів стався величезний викид породи вугілля і газу. Метан, який легший за повітря, піднявся вгору, і на рівні центру стовбура, ми не виключаємо, що під натиском такого об`єму газу були зірвані муфти, а під час зриву могла виникнути іскра, яка і стала причиною такого масштабного вибуху», – пояснив перший віце-прем`єр.

«З такою швидкістю міг піднятися лише метан. Його концентрація була на рівні 9%, тобто вибухонебезпечна», – додав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що складність аварії полягала саме і тому, що «за п`ятдесят років не було таких масштабних руйнувань, і не було того, що сам вибух стався в стовбурі».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

Станом на ранок 10 червня були врятовані 24 гірники. Один шахтар загинув, тривають пошуки 12 чоловік.