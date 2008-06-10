Єдиний Центр на вибори ходитиме сам

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що очолювана ним партія не блокуватиметься з жодною політичною силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Єдиний Центр” не буде блокуватись ні з ким на будь-яких виборах”, – сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, лідери “Єдиного Центру” дуже добре розуміють, що блокування різних політичних сил є неефективним.

І.КРІЛЬ припустив, що загалом було б доцільно заборонити блокування політичних партій на виборах, оскільки це в певних ситуаціях обманює виборців.

“Представник політичної сили несе більше відповідальність, ніж представник блоку. Я сьогодні не сумніваюсь і говорю дуже голосно, і буду відстоювати цю позицію, ким би я не був в “Єдиному Центрі”, про те, що ми не повинні блокуватись”, - наголосив він.

За словами І.КРІЛЯ, “Єдиний Центр” має знайти аргументи для залучення представників різних політичних сил у свої лави.

Він також зауважив, що виступає проти введення імперативного мандату для народних депутатів.

“Я проти політичного кріпацтва. Політичні сили мають нести відповідальність не тоді, коли вони виганяють депутатів зі своїх списків, а тоді, коли вони складають списки”, - сказав І.КРІЛЬ.