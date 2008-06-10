Добкін відсудив у СБУ доступ до державної таємниці

Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним позбавлення міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА доступу до державної таємниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, крім скасування розпорядження голови Харківської облдержадміністрації про позбавлення доступу до державної таємниці мера Харкова постановою суду, який відбувся сьогодні, визнано незаконними висновки акту Управління СБУ в Харківській області, на підставі яких було прийнято таке рішення.

Коментуючи рішення суду, директор Юридичного департаменту Харківської міськради Володимир КОВАЛЕНКО зазначив, що воно «є яскравим прикладом того, як суд повертає віру в законність і справедливість».

За його словами, «усі наші вимоги задоволені за незначним винятком. Ми вимагали, щоб був скасований і визнаний недійсним весь акт УСБУ, але згідно із законом, у судовому порядку можуть бути визнані недійсними тільки його висновки, а не сам акт. І в цій тільки частині наші вимоги задоволені частково. Що стосується незаконності розпорядження голови Харківської облдержадміністрації про анулювання допуску міського голови до держтаємниці, то воно визнано недійсним, незаконним і скасовано. Всі вимоги СБУ, пов`язані з позбавленням допуску до держтаємниці секретаря Харківської міської ради, скасовані. Усі висновки акту УСБУ анульовані, тобто визнані незаконними», - заявив сказав В.КОВАЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2007 року прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України позбавила допуску до державної таємниці міського голову Харкова М.ДОБКІНА.

За її словами, це пов’язано з тим, що у ході проведеної СБУ в Харківській міськраді в першій декаді вересня перевірки організації охорони держтаємниці та обігу документів, що містять конфіденційну інформацію, було викрито грубі порушення з боку голови та секретаря міськради.