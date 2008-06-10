Катеринчук замкнув свою фракцію, щоб та не голосувала за Довгого?
14:55, 10 червня 2008Політика
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Засідання Київради може не відбутися
Засідання Київради у вівторок може не відбутися.
Про це повідомляють джерела "Української правди" .
Причиною, за їх словами, може стати відсутність на засіданні депутатів блоку Миколи Катеринчука.
За інформацією джерел, Микола Катеринчук начебто зачинив депутатів своєї фракції в одному з кабінетів.
"Очевидно, він боїться, що його депутати проголосують за Довгого", - висловив думку співрозмовник.
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