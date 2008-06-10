Катеринчук замкнув свою фракцію, щоб та не голосувала за Довгого?

Засідання Київради у вівторок може не відбутися.

Про це повідомляють джерела "Української правди" .

Причиною, за їх словами, може стати відсутність на засіданні депутатів блоку Миколи Катеринчука.

За інформацією джерел, Микола Катеринчук начебто зачинив депутатів своєї фракції в одному з кабінетів.

"Очевидно, він боїться, що його депутати проголосують за Довгого", - висловив думку співрозмовник.