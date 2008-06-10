У Литвина хочуть, щоб Черновецький з ними домовився

Фракція Блоку Литвина в Київраді не має наміру підтримувати кандидатуру Блоку Черновецького Олеся ДОВГОГО на посаду секретаря ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив перший номер у виборчому списку Блоку Литвина на виборах до Київради, голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН.

«Фракція не буде брати участі в голосуванні за кандидатуру О.ДОВГОГО», - сказав він.

В.ПИЛИПИШИН зазначив, що цю посаду має обіймати компромісна кандидатура.

«Ми виходимо з позиції, що фігура секретаря має бути компромісною в Київраді. Я думаю, що ці питання централізації – вони тоді зіграли не дуже гарну роль з діючим мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. І сьогодні мер повинен зрозуміти, що з політичними силами, які представлені сьогодні в Київраді, треба домовлятися», - зазначив представник Блоку Литвина.

За його словами, кандидатура на зазначену посаду має бути від нейтральної політичної сили, зокрема, від Блоку Литвина.

«Ми вважаємо, що секретарем Київради повинен бути представник Блоку Литвина», - відповів В.ПИЛИПИШИН на уточнююче питання журналістів, яку саме політичну силу він мав на увазі.

На запитання, чи справиться він з виконанням обов’язків секретаря, оскільки ходять чутки, що цю посаду може обійняти саме він, В.ПИЛИПИШИН сказав: «В Київраді багато депутатів, в яких освіта, досвід роботи, професіоналізм дещо вищий, ніж у мене».

Водночас на запитання, чи визначився він щодо того, залишитись на посаді керівника РДА, чи працювати в Київраді, В.ПИЛИПИШИН повідомив, що сьогодні присутній на сесії не як депутат Київради. «У мене є ще 10 днів для визначення», - сказав він.