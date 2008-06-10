Депутати Катеринчука вирвалися на свободу

Депутати Блоку Катеринчука з’явилися у сесійній залі Київради, сесія після перерви поновила роботу .

Як передає кореспондент УНІАН, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив порядок денний і запропонував працювати згідно з ним.

«Можна приступити до розгляду порядку денного, оскільки звільнилися з полону депутати, і вже присутні в залі. Я думаю, що це мужні люди, бо бути в полоні це не добре», - сказав він.

За інформацією міського голови, у залі зареєстровано 113 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив перерву в роботі Київради на 30 хвилин у зв’язку з тим, що депутати від Блоку Катеринчука були відсутні на сесії.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що депутати зазначеного блоку не можуть прийти на засідання сесії, оскільки депутат Верховної Ради, зачинив їх у якомусь приміщенні.

«У нас є дикий випадок, коли депутат Верховної Ради закрив своїх депутатів у своєму приміщенні. Це Блок Катеринчука. Щось вони не домовились і не можуть з цього приміщення вийти», - сказав мер Києва.

При цьому він не уточнив, ні про яке приміщення йдеться, ні імені депутата ВР, який “закрив своїх”.