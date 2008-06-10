У Київраді створили 6 фракцій: фракції Катеринчука немає

У Київраді офіційно оголошено про створення 6 фракцій. Фракції Блоку Катеринчука не створено.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним, представники політичних сил зробили повідомлення на цьому засіданні про створення своїх фракцій.

Так, до складу Блоку Леоніда Черновецького увійшли 43 депутати і цю фракцію очолили Денис КОМАРНИЦЬКИЙ та Алла ШЛАПАК.

До фракції БЮТ увійшли 32 депутати, лідером обрано Олександра ЗІНЧЕНКА.

До фракції Блоку Віталія Кличка увійшли 15 депутатів, лідером фракції став Віталій КЛИЧКО.

До фракції Блоку Литвина увійшли 10 з 11 депутатів, лідером обраний Валерій МОШЕНСЬКИЙ.

8 депутатів увійшли до фракції ГАК, яку очолив Олександр ПАБАТ.

Членами фракції Партії регіонів стали 6 депутатів, її очолив Олександр ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Водночас, оскільки заяву від Блоку Катеринчука про створення фракції у Київраді підписали лише три депутати, а згідно із регламентом, до фракції або депутатської групи повинно входити не менше 5 осіб, то юридично фракції Блоку Катеринчука не існує.