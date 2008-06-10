Черновецький на секретаря вніс кандидатуру "найкращого спікера"

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вніс кандидатуру Олеся ДОВГОГО на посаду секретаря столичної міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до присутніх в залі депутатів та пропонуючи їм затвердити кандидатуру О.ДОВГОГО, мер столиці сказав: «Я вважаю його найкращим спікером в Україні, він толерантна людина, християнин і просто гарна людина. І, крім того, важко собі уявити, що це право я комусь можу віддати».

«Як Президент подає (до парламенту кандидатуру) прем’єр-міністра, так і голова Київради має одне єдине право - пропонувати собі секретаря-заступника», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами Київського міського голови, дана посада не передбачає якихось «особливих повноважень», а тільки спілкування з депутатами та проведення сесій міськради.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ попросив депутатів підтримати кандидатуру О.ДОВГОГО. При цьому ще раз підкреслив, що О.ДОВГИЙ хоч і молодий, але «дуже підготовлений».

Мер Києва нагадав, що згідно з законодавством процедура обрання секретаря Київради проводиться шляхом таємного голосування.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що не дасть дестабілізувати ситуацію у міській раді у зв’язку з обранням секретаря. «Тому що я її (кандидатуру О.ДОВГОГО – УНІАН) вніс, я – голова і за мене проголосували кияни», - сказав він.

Представник лічильної комісії попросив у міського голови 15 хвилин, щоб надрукувати бюлетені для голосування. У зв’язку з цим в засіданні Київради оголошено перерву на 20 хвилин.