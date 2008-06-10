Кличку запропонували перелічити депутатів Київради по головах

У Київській міській раді оголошено 30-хвилинну перерву для проведення таємного голосування з обрання секретаря ради.

Як передає кореспондент УНІАН, мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висунув на цю посаду кандидатуру Олеся ДОВГОГО.

Наразі депутати отримують бюлетені для голосування.

Представники фракцій спостерігають за тим, щоб кожен депутат особисто отримав свій бюлетень.

В залі зареєстровано 116 депутатів Київради, також в голосуванні враховуватиметься голос Київського міського голови.

Перед початком голосування лідер блоку свого імені Віталій КЛИЧКО просив провести поіменну реєстрацію присутніх в сесійній залі депутатів. Він підкреслив, що це пропозиція двох третин депутатів Київради у зв’язку з тим, що є сумнів щодо присутності в залі всіх 116 депутатів.

Однак член лічильної комісії зазначив, що представники фракцій зможуть проконтролювати присутність депутатів під час процедури отримання ними бюлетенів.

Таким чином, у додатковій поіменній реєстрації було відмовлено.