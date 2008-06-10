Довгий знову став секретарем Київради

Олеся ДОВГОГО обрано заступником Київського міського голови - секретарем Київради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами підрахунку голосів, за його кандидатуру проголосували 62 депутати Київради.

Дані результатів голосування озвучив голова лічильної комісії Анатолій ЧУБ (Блок Черновецького). За його словами, у голосуванні взяли участь і отримали бюлетені 62 депутата. У скриньках для голосування виявлено 62 бюлетені. «За» проголосували 62 депутати, проти – немає. Не брали участі у голосуванні 55 депутатів.

Депутати привітали О.ДОВГОГО з обранням.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вручив новобраному секретарю квіти і побажав залишатись лояльним до всіх представників Київради, зазначивши, що він заслужив цю посаду.