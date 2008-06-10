Депутати Катеринчука винесли сміття зі своєї хати

Депутати від Блоку Миколи Катеринчука у Київській міській раді попередньо на своєму засіданні прийняли рішення брати участь у голосуванні з питання обрання заступника Київського міського голови - секретаря Київради.

Про це сьогодні повідомили журналістам депутати від Блоку Катеринчука Борис ГАВРИЛЕНКО, Роман ЯРОШЕНКО та Павло ТЕСЛЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Вони також наголосили, що рішення було підтримане і самим Миколою КАТЕРИНЧУКОМ.

При цьому вони пояснили сьогоднішню відсутність двох своїх колег по фракції тим, що Володимир ЛАНОВИЙ знаходиться у відрядженні, а Олексій РЕЗНІКОВ - «примкнув» до групи депутатів, яка підтримує представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА.

Подібні дії О.РЕЗНІКОВА вони назвали «неприпустимими і ганебними» та зазначили, що на найближчому засіданні фракції вони переоберуть голову.

«О.РЕЗНІКОВ не може бути головою фракції, оскільки сам порушує домовленості, досягнуті на нашому засіданні, та не узгоджує свої дії з нашим лідером», - підкреслили депутати від Блоку Катеринчука